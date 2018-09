Celebremos juntos las 20 temporadas recordando sus 20 mejores episodios – Law & Order: SVU

Si bien Law and Order SVU vio la luz un 20 de septiembre de 1999, este año está a punto de estrenar su vigésima temporada. Todo pareciera indicar que SVU superará a su serie madre (Law and Order) en cantidad de series emitidas ya que no pareciera estar cerca del final.

La serie no solo nos hizo conocer a Olivia Benson, ¡sino además amarla!