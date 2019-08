Channel 4 – Fear The Walking Dead

Bueno, antes de comenzar con lo que es el análisis de lo que hicieron los personajes en el regreso de Fear The Walking Dead, tenemos que hablar claramente del recurso que se utilizó para contar este episodio. Pero no sólo sirvió para mostrarnos hechos, sino que también tuvimos muestra de consecuencias o motivaciones, así que se puede decir que todo estuvo bastante bien. Pero antes de hablar de lo importante, quiero decir que siempre hay que aplaudir estas cosas. Las series de este universo tienden a ir para el mismo lado y animarse a hacer algo diferente, es algo bueno. Quizás, a los quince minutos de capítulos había muchos que no querían ver más, pero estamos viendo una serie de las consideradas “de personaje” y acá gracias al documental, sólo quedaba la verdad en frente nuestro y era algo que todos necesitaban. Entonces, quiero dejar escrito que lo que vi me gustó y hasta estuvieron en el detalle de mostrar todo en diferentes calidades ya que las cámaras no eran siempre la misma. Bien por Fear The Walking Dead que se animó a ser diferente.

Entonces, lo que más importaba acá era el mensaje y este era “estamos acá para ayudar”, pero no sólo eso, querían invitar a todos a hacer lo mismo. Acá empiezan las discusiones porque siempre queremos creer que todo está mal y que la gente es horrible, más que nada, porque esto es lo que el mundo nos enseñó. ¿Pero por qué es lo único que podemos creer? Si cuando el mundo en el que viven sólo se ve que el que está en la otra cuadra te va a robar todo, uno tiende a cerrarse y lo hicieron Alicia, Annie, Morgan, todos. Ninguno creía que se podía ser feliz, vivir si buscar algo más que solo vivir, pero cuando rompieron la rueda de terror, engaño y muerte, encontraron algo que estuvo bueno. Esto nos lleva a algo que dijo John algunos capítulos atrás hablando con June, él le dijo que no está bueno que haya gente que no tenga la suerte que él tuvo y que por eso ayuda a Dwight. Entonces, elevado a un nivel más alto, ellos están tratando de hacer lo mismo con todos, de demostrarles que se puede volver a confiar y que aunque hay gente mala en el mundo, como ellos tuvieron una segunda oportunidad todos se merecen una.

¿Es esto posible? Lo hablamos la semana que viene pero por ahora parece que funciona. Luego de aterrizar al avión, hubo mucha gente que empezó a creer que existía alguien que ayuda ya que vieron un milagro y sabemos cómo somos cuando alguien con milagros nos promete algo ¿no? Pero necesitaban uno más, necesitaban demostrar que podían ayudar y que todo el mundo se entere que es posible. Para esto, lo que hicieron fue grabar este documental esperando que haya alguien viendo que esté dispuesto a ayudar. Por suerte, alguien apareció mientras filmaban y los hizo quedar muy bien en pantalla. No sólo porque necesitaban demostrar que podían, sino que también vieron que alguien que no los conocía, se vio inspirado a ayudar por todo lo que ellos hicieron. Obviamente esto es muy lindo y nos encantaría que el mundo funcione así. Por eso, entiendo que quizás haya gente a la cual le moleste este camino que toman, pero ¿nada de esto es real? Ellos son humanos y después de tanta violencia, que exista la posibilidad de recuperar la humanidad, no me parece que esté mal.