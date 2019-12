Chapter 6: The Prisoner – The Mandalorian

El prisionero se halla dentro de una fortaleza de la Nueva República, lo que ya no le parece muy bien a nuestro querido Mando, pero debe dejar sus resquemores de lado pues necesita el dinero. Junto a él, trabajarán un ex soldado del Imperio llamado Mayfeld (y no, no fue un stormtrooper, así que no duden de su puntería), un droide llamado Zero, un devaroniano llamado Burg y Xi’An, con quien Mando parece tener historia pasada, que puede abarcar tanto un amorío como trabajos violentos en los que nuestro mandaloriano parece haberse destacado.

Una vez a bordo de la Razor Crest, Mando debe acostumbrarse a ceder el mando de su nave y, a la vez, controlar a sus invitados, quien no tardan demasiado en descubrir a Baby Yoda y amenazarlo, lo cual no le cae muy bien al sobreprotector Mando. Sin embargo, antes de que la cosa pase a mayores, deben ponerse a trabajar.

El episodio entonces empieza a llenarse de acción: el grupo de forajidos es descubierto por los droides que custodian a los prisioneros, lo que da a lugar a múltiples batallas, en las que Mando se luce como siempre. Sin embargo, cuando descubren que la prisión de la Nueva República se halla piloteada por un humano, el grupo se divide. Mando no quiere eliminarlo, mientras los otros parecen poco dispuestos a dejarlo vivir. Finalmente, el piloto es asesinado no sin antes activar una baliza que le da la alerta a la Nueva República, dándoles 20 minutos para terminar el trabajo al grupo.