Chapter Eighty-Four – Jane the Virgin

Mientras que miraba el capítulo de Jane The Virgin de esta semana pensaba: ¿Y si Jason encuentra una manera de hacerle creer a Jane que se acordó de todo?. Obviamente, sería muy difícil, pero sabemos que es una telenovela, por ende, lo imposible, es lo más fácil. Esto no fue necesario y durante todo el episodio vimos a Jane y Jason aceptando que no había nada más entre ellos. Vimos como los dos entendieron que Jason no era Michael y que no había nada que hacer, salvo tratar de seguir con sus vidas. Esto es lo que hicieron, gracias a consejos y malas citas decidieron que no había nada más que hacer, Jason fue a despedirse, dejó los papeles que la divorciaban de Jane, ella cerró la puerta y cuando se estaba yendo, eso que cayó en el primer beso que se dieron, volvió a caer y Michael revivió.

Entonces, ahora todo cambió otra vez y la pregunta es ¿qué pasará? Por un lado, la decisión principal es de Michael y no sé si es bueno o malo. Lo que quiero que pase ahora es esto: Michael se va igual porque sabe que Jane no lo necesita y la ama demasiado como para romper su vida reapareciendo. Igual que Rafael buscandolo, Michael debe ser lo suficientemente fuerte como para irse. Obviamente, esto no sucederá porque telenovela. Pero también sería muy “romántico” que ella se vaya amándola, pero que Jane lo encuentre en algún momento mientras que él resuelve el caso de Sin Rostro y aunque por ahí, esa muestra de amor, la haga volver otra vez a él, también lo dejaría bien parado a Michael como personaje que es algo que Jason jamás haría y por eso tengo unas pocas esperanzas de que esto suceda, sino, hubiesen terminado con él golpeando la puerta de Jane, diciendo que se acuerda de todo.