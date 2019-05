Mary, la madre de Archie llegó a Riverdale ya que Fred se fue de viaje (un viaje que sabemos que no volverá ) y comienza a tener sus primeros roces con su hijo. Es que Archie sabe que quiere ser boxeador, pero no es algo que a su madre le guste.

Previo a esto investigando Betty y Jughead descubren que antes de Kurtz hubo otro hombre que se tatuó las runas que todos los que ascienden tienen en su espalda. Ella supone que es Edgard, pero no.

El problema es que en el baile donde van efectuando su plan, Betty es citada por el Rey Gárgola a ir donde fue la primera ascensión. Recordamos que su madre es quien encontró todo, así que ella repite la historia.

Sin embargo es atacada por Black Hood, quien posee un gancho en vez de mano. En una secuencia muy del estilo I Know What You Did Last Summer (1997) Betty es acorralada por Black Hood, su padre.