Aunque con ayuda de Verónica logra no solo ayudar a las hermanas de Randy Ronson , sino animarse a volver al ring. El gran problema es que sabemos que Hiram está detrás de todo, y eso no es nada nuevo.

Por otra parte vemos los primeros indicios del spin off de la serie, ya que Josie logró convencer a su padre de irse con él de gira y menciona algo muy importante, le gustaría vivir en New York que sabemos que es donde transcurrirá el spin off de la serie Katy Keene.