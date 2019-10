En un primer momento Munroe Moore ( Mad Dog ) se une a los Bulldog teniendo algunos problemas que Archie intentara mediar. La realidad es que la situación de Reggie con su padre está cada vez peor, y Archie intenta ayudar. En un primer momento pareciera no poder hacer mucho, pero finalmente logra que Reggie hable con su padre y deje de molestarlo.

Así que Verónica termina accediendo a dar una única conferencia de prensa donde admite haber cometido los crímenes pero por la presión que su padre ponía sobre ella como también asegura que no tomara partido por ninguno. Además ella decide en su inscripción a Harvard utilizar el apellido de su madre: Gomez.

Betty trabaja con su medio hermano, Charles, para poder ubicar a Alice ya que no se ha reportado. Para eso comenzaran acercarse a Kevin, quien además se siente solo y realmente extraña a su mejor amiga. Primero lo utilizan de cebo pero no funciona, Charles no confía en él pero Betty sí.

Gracias a la confianza de Betty es que pueden obtener una pista, ella le cuenta a Kev la verdad y él logra que Fangs le revele información de la Granja. Lo malo es que pareciera que se están preparando para la guerra.