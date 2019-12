Chapter Five: The Gunslinger – The Mandalorian

El quinto episodio de The Mandalorian empieza con una buena escena de acción espacial: tras haber escapado de Sorgan, Mando es perseguido por un cazador de recompensas que, no solo lo acecha, sino que le roba su frase: “I can bring you in warm, or I can bring you in cold“. Por supuesto, Mando no puede resistirlo y elimina a su enemigo, pero no sin que su hermosa Razor Crest sufra algunas averías en la batalla.