Chapter Four: Sanctuary – The Mandalorian

Mando y Baby Yoda llegan a una suerte de taberna, donde aprovecha para alimentar al pequeño mientras hace averiguaciones sobre el lugar en el que se encuentran. Siempre alerta, descubre a una misteriosa y fuerte mujer, que Mando reconoce como posible mercenaria. En una batalla muy pareja conocemos a Cara Dune, una ex soldado que también está buscando la paz y la lejanía de Sorgan para retirarse de su vida pasada. Mando la entiende, así que está decidido a dejarle el planeta para ella, pero cuando estaba por embarcar nuevamente a bordo de la Razor Crest, dos hombres llegan a proponerle que defienda a su poblado de quienes los invaden. Claro, se trata de miembros de la comunidad que vimos asediada al principio.

Por supuesto, Mando los ignora, pero en seguida se da cuenta de que ese poblado alejado puede ser una buena opción para refugiarse con Baby Yoda, quien sigue siendo una presa muy codiciada por todos los cazadores de recompensas y, claro, los restos del Imperio. Entonces, recluta a la durísima Cara Dune y se dirigen hacia la villa de pescadores, para plantear una estrategia de defensa.

No será fácil: los klatooinianos no solo son temibles guerreros, sino que tienen en su haber un AT-ST, el famoso y mortal walker imperial. Mientras intentan coordinar sus esfuerzos con los pobladores, entrenándolos para que se vuelvan guerreros, Mando se acerca a una de las mujeres de allí, gracias a quien aprendemos un poco más de la cultura mandaloriana. Resulta que, una vez puesto el casco, los mandalorianos no pueden quitárselo frente a nadie, ya que de hacerlo, no deberán volver a ponérselo, renunciando a toda su cultura. Mando lo ha aceptado, ya que ha sido esta cultura la que lo adoptó cuando sus padres fueron asesinados por el Imperio.