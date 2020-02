Archie, Verónica y Betty empiezan a intentar entender qué sucedió esa noche, aunque si algo queda en claro es que Donna es la mente maestra. Primero los tres mienten cuando sus padres los ven entrando en ropa interior a su casa por la noche, luego intentan pensar una coartada y que las historias coinciden.

Charles sabe todo y es quien los está ayudando, aunque sabemos que él quería dañar a Betty así que suponemos que esto no será nada bueno para ella. El problema es que Donna pareciera saber todo lo que ellos harán, y Betty realmente no recuerda lo que pasó pero está segura que ella no le habría hecho daño a Jughead.