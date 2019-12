Alice y Betty tienen una sesión donde lo que queda en claro es la invasión que Alice realiza sobre su hija y como se niega a tratarla como adulta. Esto expone los sentimientos de esta madre donde no solo admite que no puede perder otro hijo más sino que además Betty es a quién más ama.

Para no perder a las Vixen, Cheryl debe pasar por la oficina de Burble. Es así como admite no solo su dolor sino los eventos paranormales que suceden en su hogar. La psicóloga es quien le hace ver que es probable que alguien esté jugando con ella intentando volverla loca, es por eso que le dice que se realice un análisis para demostrar si es real que absorbió a Julian. Si bien no logra recuperar a las Vixen, si comienza a darse cuenta que no está loca.