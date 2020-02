Verónica viaja a Nueva York para su entrevista en Bernard. Esto será suficiente para que conozcamos a su amiga Kate Keene quien además será la protagonista del nuevo spin off de la serie. Sabemos que Kat e junto con su madre le hicieron el vestido para los quince años a Verónica , como el hecho de que ama la moda y que su madre está muy enferma. Aunque seguro conoceremos más cuando comience su serie.

Logra, digamos, seducirlo y así dejarlo inconsistencia. Kevin y Fangs usarán su nuevo trabajo para realizar un vídeo donde le hacen cosquillas. Una vez que Nick despierta piensa que estuvo con ellos, y Toni no solo le muestra el vídeo sino que le deja en claro que no podrá volver nunca más a Riverdale.

Betty está suspendida por una semana, no es más jefa del periódico escolar y no podrá ir al baile a pesar que Alice admitió toda la culpa de robar las respuestas del Triviaton. Pero esto no le impedirá a Betty con ayuda de su madre investigar qué sucedió con el señor Chipping.

Las mujeres Cooper comienzan a investigar y descubren que Chipping no solo no engaño nunca a su mujer sino que fue quien ayudó a Moose a salir de la escuela, es así como llegan a la existencia de videos íntimos. En paralelo Jughead se enfrenta a duelo con Bret y si bien van empatados, él decide luego de descubrir que lo grabaron teniendo sexo con Betty dejarlo ganar.