Antes de adentrarnos a lo que sucedió tenemos que recordar que el episodio es un gran homenaje a un clásico de los ochentas como lo es The Breakfast Club donde además contamos con la actuación de Anthony Michael Hall uno de los protagonistas de la película. Aunque no es la única referencia, tendremos algunos guiños a IT y otras producciones además de la importancia de la musicalización.

Todo comienza en la sala de detención, sí como The Breakfast Club , donde ellos tendrán que pasar varios sábados. Así es como llega Grifos y Gárgolas a su poder, si bien en un primer momento todos se llevan bastante mal, esto comienza a unirlos. Es tal la unión que terminan creando The Midnight Club . Donde entraban a hurtadillas a la escuela para jugar este juego.

Ahora sí, todo comienza gracias a Alice que decide finalmente contarle cómo sucedió todo cuando ella tenía la edad de su hija. Es ahí cuando descubrimos que todo era muy distinto, FP aún no era una serpiente y era el gran conflicto que tenía con su padre. Hermione provenía de una familia religiosa que no estaba de acuerdo con su relación con Hiram. Fred tan correcto y tan parecido a su hijo que dejó sus sueños por su padre. Sierra muy alejada de los anhelos de ser alcaldesa y Penélope padeciendo ser una Blossom.

Es que el gran conflicto y lo que ellos esconden es la muerte de Featherhead, con los labios azules tal como sucedió con Dilton. Luego de confesarle que ellos prometieron no hablar nunca más de eso y mostrar cómo este secreto fue el que los llevó a convertirse en lo que son en la actualidad. Alice le pide a su hija que no juegue a ese juego porque te obsesiona y todo termina en muerte. Betty le confiesa a su madre que también vio al Rey Gárgola y si bien no va a dejar de investigar si promete no jugar más.

Una vez que sabe la verdad Betty corrobora que su madre no le haya mentido y descubre que le dijo toda la verdad. El problema es que Jughead está completamente inmerso y quiere llegar al ritual de ascensión.