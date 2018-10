Respecto a Betty y Jughead ellos volverán como en los viejos tiempos a investigar lo sucedido con Dilton. Es que el joven falleció, Ben está grave y hay otro joven desaparecido. Ellos también descubren que Ethel formaba parte de esto y veremos que cuando intenta hablar del Rey Gargola ella sufre un ataque.

Si bien Ben mejora termina suicidándose ya que asegura que asì se volverá a ver con Dilton en el reino. También el joven dice algo que no debemos olvidar: “también volarán”. Si bien nos hace recordar un poco a la frase de It: “ tú también flotarás”, sabemos que el encuentro de Betty y Jughead con el Rey Gárgola no será algo inocente.