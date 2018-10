Volvió Riverdale y si algo queda en claro es que no solamente misterios llegan a la ciudad sino que muchas cosas extrañas comienzan a suceder. Está nueva temporada comienza tres semanas después del final de la segunda temporada, el verano anterior a que comiencen el tercer año de preparatoria.

1 . Las Cooper

¿Recuerdan que había una teoría que decía que las Cooper eran brujas? No sabemos si se confirmara, pero Betty al llegar a su casa ve como Polly y Alice hacen un ritual junto con los mellizos (que pareciera ser un bautizo) y los lanzan al fuego, aunque ambos bebés comienzan a flotar. Aunque al ver como Betty se descompone ante esto no podemos estar seguros si fue una alucinación o todo de verdad ocurrió.

2 . Veronica

Ella estará enfrentando a su padre todo el tiempo ya que es por culpa de él que Archie quedó al borde de ir a prisión. Intentará todo por salvarlo hasta incluso rogarle a su padre. También tendrá sus discusiones con su madre ya que la considera una cómplice pero Hermione es clara “Estoy presa pero no soy su marioneta”. Hermione hará todo lo que pueda desde su lugar para ayudar a su hija. Aunque Hiram finalmente lo confiesa todo lo de Archie fue para castigar a Verónica por poner a su novio sobre su familia.

3 . Jughead entre serpientes y misterios

Jughead es el Rey de las Serpiente (y Betty su reina) en este episodio recuperan a Hot Dog que fue secuestrado por los Ghoulies, todo era una trampa para que volviera al sur. Aunque eso no es lo único, desde un primer momento Jug ve algo raro en Dilton , uno de los nerds, pero no hace mucho caso. Finalmente Dilton es quien le anuncia que el Rey Gárgola es real. Jug ve que le había dejado una especie de mapa y es ahí cuando los encuentra a Dilton y Ben como parte de un ritual satánico.

4 . Archie

La fiscal no dejará que Archie salga libre, es que si bien no hay evidencia que apunte hacia Archie, Hiram hizo todo para lograr que sea el culpable. Y hace caso al juez cuando le recomienda pasar ese fin de semana rodeado de sus afectos, el veredicto lo darán después del día del trabajo. Es así como Archie no solo disfruta de su familia y amigos sino que se asegura de dejar todo en orden. Pedirle a Betty que cuide a su padre y además tatuarse una serpiente para poder tener su protección en prisión.

Cuando finalmente veremos el veredicto, el jurado no puede ponerse de acuerdo en si es culpable o no. Es por eso que la fiscal ofrece un trato y Archie, sin aceptar el consejo de su madre y abogada, acepta el trato de dos años en la correccional. Es que Archie sabe que todo esto es por su propia culpa y debe pagar sus errores.