Chapter Three: The Sin – The Mandalorian

El capítulo comienza con Mando y Baby Yoda a bordo de su nave. La adorable criatura parece aburrida de viajar e intenta distraerse con partes de la Razor Crest , pero Mando sigue imperturbable a su ternura y vuelve a depositarlo en su cuna para que no moleste. Están llegando al planeta del que el partió en el primer episodio, donde deberá entregar a Baby Yoda al Cliente a cambio de la recompensa. A todos se nos estruja el corazón de solo pensar en abandonar a Baby Yoda , pero el Mandaloriano es mucho más rudo que todos nosotros y cumple su cometido.

El tercer episodio de The Mandalorian nos trajo un poco más de información sobre los mandalorianos, una súper armadura y una batalla épica.

Una vez dentro, el Cliente y el Dr. Pershing parecen emocionados de haber conseguido a Baby Yoda. Lo revisan para chequear que se encuentre saludable y en seguida se lo llevan a otra habitación. El Cliente le hace entrega, por fin, del “camtono” de beskar al Mandaloriano, mientras casualmente nos enteramos de que parece ser más difícil encontrar un mandaloriano que el mítico acero. Antes de irse, Mando intenta averiguar qué van a hacer con Baby Yoda, pero le sugieren no en tono muy amable que olvide el tema y se vaya con lo que ganó.

Así lo hace y retorna a donde se encuentra la herrera, junto a otros muchos mandalorianos que no pueden creer la cantidad de beskar que acaba de traer. Sin embargo, cuando descubren que las piezas de acero tienen la insignia del Imperio, se enojan y lo acusan de trabajar con aquellos que los forzaron a esconderse. La herrera, que parece ser la líder de todos ellos, calma las aguas diciendo que su fuerza reside en su secretismo y se dispone a realizarle una nueva armadura a nuestro protagonista, no sin antes preguntarle quién dañó tanto la anterior. Mando le dice que fue un mudhorne, por lo que la herrera sugiere que ese sea su emblema; Mando, sin embargo, lo rechaza porque confiesa que no le ha dado una muerte honrosa, ya que fue ayudado por un enemigo. Al rechazar el emblema, la herrera invierte el beskar en crear silbadores, una misteriosa arma que sirve para muchos enemigos al mismo tiempo, muy exótica. Lo que sobre, Mando lo cede a los huérfanos, que son el futuro de su gente.

Con armadura nueva reluciente, toda hecha de beskar, Mando se dirige a la taberna a encontrarse con Greef Karga, donde descubre que todos los cazadores de recompensa tenían un rastreador como el suyo para encontrar a Baby Yoda, pero ninguno pudo alcanzar el éxito como él. Odiado y respetado, Mando exige su próximo encargo, pero antes de irse pregunta a Karga si sabe qué harán con el niño. Karga le dice que hacer esas preguntas está prohibido por el Gremio, pero que si se encuentra tan preocupado, avise a la Nueva República la presencia de personajes del Imperio. Mando desestima la idea diciendo que la Nueva República es un chiste y se va a su nave, para ocuparse de su nuevo encargo.