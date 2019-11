Chapter Two: The Child – The Mandalorian

Sin embargo, tras haber perdido casi todas sus armas excepto un pequeño cuchillo, el Mandaloriano recibe una ayuda inesperada: el Baby Yoda, que presenció toda la batalla desde su pequeño moisés, demuestra que the force is strong with this one, y hace levitar a la criatura bestial, dándole al Mandaloriano la chance de eliminarlo de una puñalada. Tras semejante esfuerzo, el adorable Baby Yoda cae rendido en un sueño profundo.

El Mandaloriano regresa junto a Kuiil y los jawas, con un huevo enorme y peludo, que los jawas no tardan en devorar. Con las piezas de su nave nuevamente en su haber, el Mandaloriano y Kuiil ponen manos a la obra y rearman la Razor Crest, mientras Baby Yoda sigue durmiendo. Ambos intentan entender qué fue lo que sucedió con el adorable bebé y la criatura de la cueva, pero no pueden. ¿Acaso en esos rincones de la galaxia todavía no saben de la existencia de la fuerza?