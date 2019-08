Character Trailer 2 de A Hero Nobody Knows – One-Punch Man

Este es el segundo Character Trailer de One Punch Man: A Hero Nobody Knows:

Como pueden ver, además de la revelación de los héroes de clase S, Terrible Tornado, Silverfang y Atomic Samurai, Bandai Namco reveló que el juego incluirá peleas 3 vs 3, donde los jugadores podrán formar poderosos equipos utilizando sus personajes favoritos, peleando en un universo donde los poderosos ataques de los villanos serán la norma.

Los jugadores podrán tomar el rol de Saitama, un empleado convertido a héroe capaz de aniquilar a los más fuertes enemigos de un solo puñetazo. Los jugadores también podrán jugar con otros personajes como Genos, Hellish Blizzard, Speed-o’-Sound Sonic y Mumen Rider.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows se estrenará pronto en PC, Xbox One y PlayStation 4.