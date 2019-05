Charles Dance quedó confundido con el final de la serie – Game of Thrones

Cada vez son más los actores de Game Of Thrones que han demostrado su descontento con el final de la serie. Tal es el caso de Charles Dance, aka Tywin Lannister, quien declaró que estaba “confundido” con el final.

“He visto Game Of Thrones tanto como he podido. Quería ver qué pasaba con estos personajes. Llegado el final me quedé como ‘mmm, OK’”, declaró Dance en el programa Good Morning Britain.

Dance continuó describiendo el final de la serie expresando muy poco entusiasmo o sorpresa. “Ahí está la pequeña Arya partiendo en un barco a alguna parte, el pobre Jon de vuelta al norte, y luego está Tyrion junto a todas las personas que quedan con vida sentadas alrededor de la mesa en plan ‘Bueno, ¿qué vamos hacer ahora? ¿Tomamos una taza de té o algo?’. Y pensé: ‘Ah, no lo sé’”.

Cuando le preguntaron a Dance si le hubiera gustado ver a Tyrion en el Trono de Hierro, contestó sin dudar que sí, pues creía que ese hubiera sido un final brillante.

¿Ustedes qué opinan?