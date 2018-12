“Es así como funcionan los negocios. Pero también, estos personajes significan mucho para la gente”, expresó el actor. “Es extraño pensar que existe la posibilidad de que no vuelva a interpretar a Matt Murdock . Es un sentimiento extraño, porque ese personaje ha sido una parte muy importante de mi vida durante los últimos cuatro años y medio”.

“Muchos de nosotros realmente esperábamos continuar, y ciertamente lo pensé”, dijo Cox a Entertainment Weekly .“La verdad es que sentí que teníamos muchas historias que contar, y aunque entiendo [la cancelación], me entristece mucho eso”.

Tras una semana de la impactante cancelación de Daredevil , el actor Charlie Cox -nuestro siempre Matt Murdock -finalmente rompió el silencio. Cox habló de la tristeza que le provocó saber que la popular serie de Netflix no seguiría, dado que había mucho material para una cuarta temporada.

Aunque todavía no está claro si la serie será recogida por la próxima plataforma de Disney, el actor se negó a dar detalles sobre lo que el equipo había planeado para la cuarta temporada.

“Odio ser aburrido, pero para ser honesto, no creo que deba responder eso”, respondió Cox. “Es tan nueva, la noticia. Es bastante doloroso para mucha gente. Estaba realmente entusiasmado con las ideas de las que se habló en la temporada 4, y creo que si tuviera que especular sobre eso y se publicara en Internet, puede que no sea de mucha ayuda para la gente…Cualquier cosa que diga a menudo se recoge y circula, y solo quiero asegurarme de no dar ninguna falsa esperanza”.

Por último, Charlie Cox manifestó sus deseos de seguir interpretando al Diablo de Hell’s Kitchen.

“No sé cómo sucedería eso, pero tal vez un día podamos recoger el bastón y hacerlo de nuevo”.

Disney te oiga, querido Charlie.