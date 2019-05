Charlize Theron también tendría un spin-off dentro de la franquicia de Fast and Furious

Dwayne ‘The Rock’ Johnson les ha estado diciendo a los fanáticos que se preparen para el evento Fast & Furious de la década con Hobbs & Shaw , pero pareciera que ese no será el único spin-off que tendrá la franquicia.

Según The Hollywood Reporter, Universal está considerando un proyecto relacionado a Fast & Furious en la misma línea que Hobbs & Shaw, solo que Charlize Theron será quien liderada el programa y estaría dirigida por mujeres.

La malvada ciberterrorista Cipher de Theron de The Fate of the Furious de 2017 está siendo apuntada para llevar a cabo la siguiente línea de títulos de la franquicia, así que aún hay esperanzas de una carrera al estilo Furiosa de Mad Max.

Por otro lado, la estrella Michelle Rodriguez (Letty), admitió recientemente que su regreso a la franquicia no era una garantía: “Mi energía está completamente dirigida hacia el feminismo en este momento y apoyar a las mujeres. He pasado la mayor parte de mi vida disparando armas, y saliendo con los chicos, observándolos rascarse los genitales y oliendo pedos mezclados con proteínas. Y ahora siento la poesía, la belleza, la sensualidad de las mujeres y el poder que reunimos “, explicó y agregó que tomará su decisión basándose en el guión.