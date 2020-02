Chris Evans en charlas para el remake

Siguen los planes para el nuevo remake de Little Shop of Horrors.

Pero esta vez no hablaremos de los rumores de Lady Gaga, Scarlett Johansson ni Taron Egerton. The Hollywood Reporter indicó que Chris Evans (Captain America: The Winter Soldier) está en charlas para integrarse al remake dirigido por Greg Berlanti (Supergirl) para el papel del dentista psicópata, Orin Scrivello.

Si conocen la versión de 1986, seguro recuerdan que el comediante Steve Martin tenía ese papel, por lo que sería interesante ver cómo da vida Evans al personaje, el cual por cierto interpretó originalmente John Herman Shaner en la versión de 1960… ¡con Jack Nicholson como el paciente Wilbur Force (personaje que “mutaría” a Arhur Denton en 1986, con Bill Murray)!

¿Conseguirá Berlanti un elenco tan prometedor como el de las versiones de antaño?