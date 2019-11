Chris Evans le arruinó el final de la película a Anthony Mackie

El actor estuvo en The Tonight Show y confesó que le spoileó una de las últimas escenas a su compañero.

“Mientras estábamos rodando en Atlanta, invité a un grupo de personas a ver fútbol y Mackie fue el primero en aparecer. No sabía que él no sabía lo que iba a ocurrir. Le dije: ‘Oye, ¿no es esa escena fantástica?’. Él me contestó: ‘¿Qué escena?’. Y yo le respondí: ‘¡La escena en la que te doy el escudo!’. Y él me dijo: ‘¿¡Me vas a dar el escudo!?’”, contó Chris.

“Fui a mi habitación, le di la escena y vi cómo él la leía por primera vez. Estaba muy contento, pero inmediatamente pensé: ‘Me he robado este momento. Quizá Kevin Feige se merecía el crédito’. Pero fue muy bonito compartirlo con él. Estaba muy contento y realmente se lo merecía. Fue una linda forma de tener, solo entre nosotros, esa transición de personajes”, finalizó el ex Capitán América.

¿Cómo continuará la historia de Falcon como nuevo Capitán América? Pues lo sabremos en cuanto se estrene Falcon and the Winter Soldier en la primera mitad de 2020. Por el lado de Chris Evans, Knives Out, su nueva película, debutará en noviembre en todos los cines.