Chris Evans protagonizará la nueva serie de Apple

La estrella del MCU se une a este nuevo drama criminal no sólo como actor, también fungirá como productor ejecutivo del mismo. Este nuevo proyecto es una serie limitada de 8 episodios desarrollada por Mark Bomback (War for the Planet of the Apes) quien se encargará de la adaptación, la producción y fungirá como showrunner del mismo.

Paramount Television y Anonymous Content son las compañías productoras involucradas en esta serie que será dirigida por Morten Tyldum, director nominado al Oscar por la cinta The Imitation Game.