Chris Hemsworth y Tessa Thompson hacen una excelente dupla en el reboot

A pesar de que Hombres de Negro 3 (Men in Black III) se estrenó en 2012, la franquicia protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones necesitaba renovarse si planeaba llegar a nuevas generaciones. Considerando que el tercer filme es un final bastante digno para las historias del Agente J (Smith) y el Agente K (Jones), el paso más lógico a seguir era el de hacer un reboot/spin-off de la franquicia, lo cual dio como resultado Men in Black: International (Hombres de Negro: Internacional). Y aunque esta nueva entrega de la saga no ofrece nada nuevo, Chris Hemsworth y Tessa Thompson (ambos repitiendo la divertida dupla que hicieron en Thor: Ragnarok) elevan el material que tienen a la mano y protagonizan uno de los episodios más entretenidos de esta franquicia.

Dirigida en esta ocasión por F. Gary Gray (The Fate of the Furious), Men in Black: International cuenta la historia de Molly (Thompson), quien desde pequeña ha dedicado su vida a buscar a la organización que lidia con extraterrestres en la Tierra. Cuando Molly por fin encuentra a los Hombres de Negro, ella es asignada a trabajar con el Agente H (Hemsworth) en una investigación para desenmascarar al infiltrado dentro de la organización que permitió el asesinato de un extraterrestre. Sin embargo, lo anterior no es una tarea simple para la ahora Agente M, ya que el Agente H no es el exitoso individuo que hace algunos años detuvo a la Colmena con ayuda del encargado de los Hombres de Negro en el Reino Unido, High T (Liam Neeson).

De todos los blockbusters que hemos tenido este año, Men in Black: International es de los pocos que cumple con lo que promete. Esta no es una franquicia que se haya caracterizado por tramas complejas o reinventar el género de la ciencia ficción; incluso cuando Will Smith la protagonizaba, su éxito se debía a la química que él tenía en pantalla con Tommy Lee Jones. Por esto, Men in Black: International es exitosa, ya que logra juntar a dos magnéticas personalidades como Thompson y Hemsworth y deja que ellos se encarguen del resto. Hemsworth lleva haciendo el mismo papel del hombre torpe y encantador en varias cintas (Vacation, Ghostbusters y Ragnarok, por mencionar algunas), pero es el tipo de actor que, gracias a su carisma, puede salirse con la suya sin cansar a las audiencias. Y pareciera que Hemsworth lo sabe y es parte de la broma, ya que una de las primeras escenas de su personaje lo ve sin camisa y siendo chantajeado por una extraterrestre que lo deja sobrevivir a cambio de pasar una noche con él. Por su parte, Tessa Thompson vuelve a darle gravitas a los procedimientos y es su historia la que sirve como ancla para que la audiencia sienta empatía por la aventura de ambos agentes. De hecho, si la cinta hubiera profundizado en la necesidad que siente Molly por encontrar a los Hombres de Negro y la desesperación que demuestra por formar parte de ellos, esta entrega tendría una mayor resonancia emocional, pero el desarrollo de su personaje queda suspendido rápidamente después del primer acto.

Como se mencionó anteriormente, el hecho de que Men in Black: International no tenga ningún tipo de conflicto o trascendencia emocional para el espectador, no significa que la película no tenga nada por ofrecer. La comedia, las secuencias de acción y los efectos visuales hacen que la aventura de la Agente M y el Agente H sea sumamente entretenida. Con ayuda del resto del elenco –en especial del personaje de Pawny (con la voz de Kumail Nanjiani)–, los chistes dan el tiro de gracia la mayoría de las veces. Y cuando no lo hacen, las escenas de acción (en especial una que ocurre en el desierto) están lo suficientemente bien construidas para distraer al espectador de lo superficial que puede llegar a ser el guion. Tal y como lo hizo con The Fate of the Furious, el director F. Gary Gray sabe lo que la audiencia busca y espera de una película como ésta. Por las elecciones que se ven en pantalla (la rapidez con la que se juntan los personajes de Hemsworth y Thompson y todo el tiempo que comparten escena, por ejemplo) se nota que el realizador encontró los puntos fuertes del material que tenía y los explotó de la mejor manera posible. No obstante, hay dos puntos que criticar: el primero es la incapacidad del guion por rebasar las expectativas y, en segundo lugar, encontrarles un mejor propósito a actores veteranos como Liam Neeson y Emma Thompson, esta última reducida a lo que se podría llamar un glorificado cameo.

En un año donde las secuelas, reboots o spin-offs están fallando estrepitosamente en taquilla, Men in Black: International es el extraño caso donde la fórmula no se siente cansada. De ser exitosa, esta entrega sugirió lo suficiente y abrió terreno para futuras secuelas dentro de este universo. Y aquí radica lo mejor y lo peor de la cinta: como entrada es suficiente y deja un buen sabor de boca, pero en caso de continuar, el carisma de Chris Hemsworth y Tessa Thompson no volverá a salvar a la franquicia y mucho menos evitar que las audiencias se levanten de sus asientos en busca de mejores opciones en el menú.