Chris Pine llega a la pantalla de TNT Series Latinoamérica – I Am the Night

Esta noche en punto de las 11:30 pm (ARG/CHI/MEX), no te puedes perder el estreno de I Am the Night , la nueva serie de TNT Series , protagonizada por Chris Pine (Wonder Woman, Star Trek).

El resto del elenco está conformado por Leland Orser (Berlin Station) como Peter Sullivan; Yul Vazquez (Last Flag Flying) como Billis; Dylan Smith (Maze Runner: The Death Cure) como Sepp; Golden Brooks (Girlfriends) como Jimmy Lee; Justin Cornwell (Training Day) como Terrence Shye; Jay Paulson (Mad Men) como Ohls y Connie Nielsen (Wonder Woman) como Corinna Hodel.

I Am the Night está basada en el libro One Day She’ll Darken: The Mysterious Beginnings of Fauna Hodel de la escritora Fauna Hodel, mismo que está inspirado en su propia vida. La serie de seis episodios es dirigida por Patty Jenkins (Wonder Woman, Monster) y escrita por Sam Sheridan (A Fighter’s Heart, The Disaster Diaries).