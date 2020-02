Chris Pratt volverá a protagonizar una serie de televisión

Después de convertirse en una superestrella internacional gracias a su participación en Guardians of the Galaxy/Avengers y Jurassic World, Chris Pratt vuelve a la televisión para protagonizar The Terminal List, la nueva serie del director Antoine Fuqua.

La premisa está basada en la novela homónima de Jack Carr, publicada en 2018, la cual nos presenta a Reece (Pratt), un Navy SEAL que sufre junto a su batallón un ataque mientras realizaban una misión secreta de alto riesgo. Al regresar a casa se enfrentará a sus recuerdos y a preguntas que le surgen sobre el trágico evento, lo que lo llevará a encontrar nuevas pistas de quién es el verdadero autor del ataque.