Christine Baranski y Cynthia Nixon protagonizarán la nueva serie de HBO

Por fin el nuevo proyecto de Julian Fellowes, creador de Downton Abbey, va tomando forma. La producción de The Gilded Age ha fichado a Christine Baranski y Cynthia Nixon para protagonizar este nuevo drama de época que será exclusivo de HBO.

Además de las actrices protagónicas de The Good Fight y Sex and the City, respectivamente, se anunció que Amanda Peet (Togetherness) y Morgan Spector (Homeland) también forman parte del proyecto.

La historia estará situada en 1882 en la ciudad de Nueva York a la cual llega a vivir Marian Brook, la hija huérfana de un general del sur de EE.UU., que se muda a con sus tías conservadoras (Baranski y Nixon). Ella viene acompañada de Peggy Scott, una misteriosa mujer afroamericana que se hace pasar por su doncella. Marian se ve deslumbrada por la deslumbrante vida de sus vecinos, misma que a la que querrá pertenecer.