Christophe Gans anuncia nueva película de Silent Hill y Fatal Frame

¿Tendrá que ver con la terrible Silent Hill: Revelation (2012), que dirigió Michael J. Bassett? Todo indica que no, tras saber la opinión de Gans sobre esta:

“¿Honestamente= Jamás la he visto. Debí hacerlo… pero cuando entendí que los productores querían hacer una especie de Resident Evil… me negué. Quería ser fiel a mi ortodoxia. Por ejemplo, Crying Freeman y Beauty and the Beast están muy cerca de sus obras originales.

Son obras de arte desarrolladas de un modo diferente, por lo que no siento que tenga derecho de estropearlas. Y lamentablemente con la secuela de Silent Hill, el veredicto del público fue brutal, así que en realidad… no me arrepiento de no haberla visto (risas)”.