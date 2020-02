Chuck Lorre prepara el piloto de una nueva serie para CBS

El escritor y productor de Young Sheldon, Mom, Two and a Half Men y The Bing Bang Theory, entre otros títulos, tiene un nuevo proyecto.

Chuck Lorre ha contactado a Annaleigh Ashford para protagonizar el piloto de su nueva comedia para CBS, B Positive. La serie gira en torno a Drew, un padre recién divorciado que se enfrenta a la búsqueda de un donante de riñón y en los últimos momentos aparece Gina, una mujer de su pasado que se ofrece voluntariamente. Así, empiezan un viaje que cambiará sus vidas para siempre.

Ashford interpretará a Gina, la mujer trabajadora que tiene un corazón de oro. Ella vive en el sótano de su madre, maneja una camioneta para ganarse la vida y toma decisiones precipitadas, incluyendo darle a Drew su riñón.

Marco Pennette (Mom) escribirá el guión y estará a cargo de la producción ejecutiva junto a Lorre. B Positive proviene de Warner Bros. TV y es uno de los dos pilotos que que el productor tiene en proceso esta temporada. Ashford, filmará el piloto simultáneamente con American Crime Story: Impeachment, donde interpretará a Paula Jones. La actriz ya participó en la antología de FX con Versace.