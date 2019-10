Chumel Torres estuvo en Buenos Aires, y nosotros con él – Chumel con Chumel Torres

CT: Hay muchos, por ejemplo me pega mucho el de Venezuela de una manera muy personal pues porque mis escritores son venezolanos y lo ves en lo que escriben. Me gusta dejar el guión en sus manos completamente porque si tuviera una dictadura como la que viven ellos me gustaría escribirla a mí. Tienen implícito ese pequeño atisbo de rabia y de coraje de decirle sus verdades a quien haya que decírselas. Y también el tema LGBT me puede muchísimo porque nuestra audiencia es bastante receptiva a la diversidad pero siempre se puede hacer un poquito más. El tema del sismo en México fue difícil de reportar porque se vio mucho dolor de manera muy cercana. Justo yo vivo en La Roma , una zona muy afectada y no es lo mismo reportar una noticia de otro lugar que una que te afecte directamente a ti. Igual no es triste, sino complicado y necesario.

Chumel Torres: No, he venido muchas veces y de hecho me gusta muchísimo Buenos Aires . Es como mi 7ma u 8va vez que vengo.

ST: Siendo mexicano ¿es fácil o difícil abordar temas de otros países que no sea México?

CT: Hablar de un tema de otro país es sencillo, simplemente lo evocas y ya, el tema es que lo hagas desde un punto de vista equilibrado. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la situación política argentina ya que es bien compleja y tienes que de verdad saber de qué estás hablando o sino tocarla por encimita. En cambio el tema de Venezuela es bastante más claro lo que está pasando; el tema de Perú ahora, Bolsonaro en Brasil: son bastantes más claros. En cambio hablar del tema Macri- Kirchner es complicado, hay demasiadas aristas y cada quién tiene un punto de vista, entonces meterse en ese pantanillo es complejo, tan complejo como en México AMLO, porque para unos es el mesías que va a sacar a México del hoyo pero para otros es un señor que está prometiéndoles cosas que no van a pasar. Eso tiene que tocarse de una manera muy delicada pero tiene que tocarse ese es el punto, la parte padre es no tenerle miedo a abordar esos temas que pueden tener ciertos tabús o son complejos de escribir. Es como hablar de feminismo: se tiene que hacer porque de pronto estas agendas se vuelven exclusivas de ciertos canales o de ciertas personas, pero si no hablamos todos de ellas entonces ¿qué estamos haciendo? No hay que temerle a hablar de temas tabú porque sino no vamos a lograr nada. Por creo en hablar de esos temas y no hacer como que no están pasando.

ST: ¿Por qué es difícil hablar del tema Argentina? A mi particularmente que soy venezolana con 8 años viviendo en Argentina y todavía no me siento segura de poder dar una opinión.

CT: Es difícil pero en realidad no. La verdad es que uno es muy pasional, el argentino es igual de pasional que el mexicano, lo que pasa es que lo que uno no quiere la confrontación. Al final son solo situaciones políticas que si le quitamos ese componente que pica no pasa nada, el tema es que luego se endiosan a los políticos o se hace uno fanático de algo y ya para mí eso no tiene cabida en la discusión política. Yo siempre voy a decir que no hay que ser fanático de ningún político, bueno, malo o lo que sea. Mira lo que le pasó a Cuba o China: el fanatismo político nunca trae nada bueno. La verdad es que no le puedes prohibir a nadie hablar de algo, porque entre más me lo prohíbas más ganas me das de hablar entonces eso nunca ha traído nada positivo.