Chumel Torres y una nueva temporada con menos filtros pero SIEMPRE con responsabilidad – Chumel con Chumel Torres

Spoiler Time: Este año hay elecciones en Estados Unidos. ¿Será uno de los temas de los que hablarás en esta temporada?

CT: Pues claro. aunque el programa esté enfocado en Latinoamérica, lo que haga Estados Unidos nos afecta a todos. Haremos al menos un seguimiento de lo más importante, sobre todo en lo que suceda en las elecciones de los demócratas.

ST: ¿Qué opinas de Bernie Sanders y su propuesta del Medicare for All? ¿Crees que es un candidato populista?

CT: El tema de la salud en Estados Unidos es muy delicado y la verdad es que ese país tiene la plataforma para hacerla gratuita para todos. Populismo en realidad es prometer algo y no tener idea ni los recursos para llevarlo a cabo; por eso en mi opinión Bernie Sanders no es populista con este tipo de ideas, aunque él sí varias veces se ha denominado “socialistoide”. Ojo, no creo que eso vaya a suceder.