Cillian Murphy aceptó su papel luego de leer la primera escena del show – Peaky Blinders

El actor que interpreta a Thomas Shelby afirmó que el guión del programa es lo que más le atrajo.

En una entrevista con Build Series, Murphy señaló: “Para mi siempre se trata de la escritura de las producciones. Esa es la única métrica que uso para unirme a algo o no”.

El actor dijo que la BBC se inspiró en los shows de Estados Unidos que estaban revolucionando la televisión y querían hacer propio: “Cuando me enviaron el guión no pude entender el título, no sabía qué significaba, pero la escena introductoria era tan hermosa, mítica y épica que supe de inmediato que lo tenía que hacer”

“La idea de que el show empiece con ese nivel de calidad y se vuelve más rico, complejo y profundo es algo que nunca sucede”, agregó Cillian.