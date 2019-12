Ciri no quiere ser comparada con Arya – The Witcher

Freya Allan, la actriz que interpreta a la hija de Geralt en la nueva serie de Netflix, dejó en claro que ambos personajes son muy distintos.

En un video de IGN, Allan leyó un comentario enviada por un fan, que decía “Realmente espero que Ciri sea ​​la próxima Arya”. La actriz, que pareciera haber leido esto un millón de veces, respiró profundo y contestó seria: “Ella no va a ser la próxima Arya. Ella es Ciri, es muy diferente”.

Lo cierto es que, desde el lanzamiento de The Witcher, muchos han comparado a la serie con Game of Thrones, así que no es de extrañar que también lo hagan con los personajes. Sin embargo, Freya seguramente querrá hacer su propio nombre sin la necesidad de vivir bajo la sombra de Maisie Williams.

Sí, hay un poco de maniobra política, magia y dragones, pero eso es parte del género, no es algo exclusivo de GOT y comparar a ambos shows puede ser perjudicial para el programa de Netflix.