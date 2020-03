A inicios de este 2020 se estrenó una nueva adaptación de Dracula a cargo de los creadores de Sherlock, Mark Gatiss y Steven Moffat. Y aunque se presentó como una miniserie de tres episodios, pronto se habló de la posibilidad de hacer una segunda entrega.

Ahora, meses después, el protagonista Claes Bang develó que se ha hablado de una segunda temporada, y él estaría feliz de volverle a dar vida a este Conde Chupasangre y trabajar con el mismo elenco y equipo.

“Es algo que creo que absolutamente se está discutiendo, pero no creo que haya alguna novedad por ahora. No he escuchado nada. Estaría muy feliz de hacer otra temporada. Me encantaría volver con todas esas personas y hacer más”, explicó Bang a Collider.

El actor develó que había tratado de averiguar si ya se estaban dando negociaciones para la renovación, pero cree que aún Netflix y BBC están evaluando cómo podrían hacerlo.

“Desafortunadamente, no puedo decirte nada más porque no lo sé en este momento. Realmente me encantaría saber, y me encantaría hacer una [temporada] más”, agregó Bang.