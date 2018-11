El actor danés Claes Bang (The Girl in the Spider’s Web) será Dracula en la nueva serie que preparan los creadores de Sherlock, Mark Gatiss y Steven Moffat, sobre este clásico personaje de Bram Stroker.

“Estoy tan entusiasmado por meterme en este personaje icónico y súper interesante… Me doy cuenta de que hay mucho para estar a la altura de todas las personas increíbles que lo han interpretado a lo largo de los años”, dijo Bang en un comunicado.

La serie de tres partes y de 90 minutos cada episodio, tendrá lugar en 1897 y verá al Conde Dracula mientras viaja desde Transilvania a Londres para causar estragos.

Las grabaciones comenzarán el siguiente año para debutar después por la BBC One en Gran Bretaña y mundialmente por Netflix.