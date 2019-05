Clarke y Bellamy: ¿realmente queremos verlos juntos? – The 100

Clarke y Bellamy empezaron con el pie izquierdo en la primera temporada. Porque, seamos sinceros: ¿quién no odió un poco a Bellamy en su papel de “macho pelo en pecho”? Clarke queriendo sobrevivir y Bellamy simplemente divirtiéndose… Con el tiempo se dieron cuenta que la guerra no era entre ellos, sino con los terrestres y de esta forma su relación se fue construyendo.

Hace unos días se estrenó la sexta temporada de The 100 por The CW y nuestra pareja principal Clarke ( Eliza Taylor ) y Bellamy ( Bob Morley ) sigue sin estar junta, pero ¿realmente queremos verlos como “pareja”?

En su lucha por sobrevivir han sido pocos los acercamientos que hemos visto de estos personajes en la pantalla, pero han sido los suficientes para que el fandom los apode Bellarke . Desde el comienzo esta pareja llamó la atención ya que, ¿quién no quería ver a una “princesa” y a un rebelde juntos?

Pero la realidad es otra, ya que parece que el creador de The 100, Jason Rothenberg, no quiere junta a esta pareja. En un comienzo teníamos el trío de Clarke, Finn (Thomas McDonell) y Raven (Lindsey Morgan). Después vino Lexa a la cual muchos fans siguen apegados (pero lo siento, en esta serie los muertos no reviven). En la tercera temporada vimos a Bellamy con su novia Gina (Leah Gibson) y la etapa oscura por la que paso después de que Echo (Tasya Teles), su actual novia, la asesinara.