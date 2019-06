¿Clay será apresado y la historia de la tercera temporada girará alrededor de él? – 13 Reasons Why

La temporada 2 de 13 Reasons Why terminó con un monumental cliffhanger que hizo que muchos espectadores se preguntaran sobre el destino de Clay ( Dylan Minnette ). Gran parte de esa temporada se centró en la batalla legal entre los padres de Hannah Baker y Liberty High School . Como muchos de los personajes principales testificaron con su participación en la vida de Hannah antes de su suicidio, muchas revelaciones salieron a la luz. La entrega también desarrolló personajes secundarios, como Tyler ( Devin Druid ). A medida que avanzaba la temporada, quedaba cada vez más claro que Tyler iba a hacer algo peligroso. Después de su asalto sexual a manos de sus compañeros de clase, Tyler planeaba realizar un tiroteo en la escuela durante un baile.

A lo largo de las dos primeras temporadas de 13 Reasons Why se dejó claro que a Clay le gusta proteger a las personas: él no se perdonó a sí mismo por no proteger a Hannah y desde entonces ha prometido estar allí para cualquier persona que necesite ayuda. Tyler ya fue enviado lejos por sus padres para ingresar a un programa por sus problemas de comportamiento. Si lo atraparan con el plan de llevar a cabo un tiroteo en la escuela, Tyler básicamente se estaría despidiendo de su libertad para siempre.

Clay, por otro lado, tiene una pequeña posibilidad de justificar el porqué sostenía el arma: fácilmente podría inventar una historia sobre cómo encontró la pistola o que alguien desconocido estaba tratando de hostigar a Tyler. Afortunadamente, Clay tiene a Tony (Christian Navarro), Jessica (Alisha Boe) y Justin (Brandon Flynn) para respaldarlo ya que todos son sus “aliados”, digamos, ahora. Ser amigo de Alex (Miles Heizer), cuyo padre es un poderoso local, es un plus. Es muy probable que Clay esté en algún tipo de problema al comienzo de la tercera temporada, todo como forma de captar nuevamente (y a nuevos) espectadores.