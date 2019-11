Clive Owen interpretará a Bill Clinton en la próxima entrega – American Crime Story

El actor tendrá la tarea de ser presidente de los Estados Unidos en Impeachment: American Crime Story.

Owen se une a Sarah Paulson como Linda Tripp, Beanie Feldstein como Monica Lewinsky y Annaleigh Ashford como Paula Jones en el elenco de la serie limitada sobre el escándalo sexual de Clinton.

La tercera entrega de la serie antológica American Crime Story de FX está escrita por Sarah Burgess, quien es productora ejecutiva junto con Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk, Larry Karaszewski, Scott Alexander, Alexis Martin Woodall y Sarah Paulson.

Esta entrega se basa en el libro de Jeffrey Toobin A Vast Conspiracy: La verdadera Historia del Escándalo Sexual que Casi Derribó a un Presidente. Toobin también escribió The Run of His Life: The People v. OJ Simpson, el material fuente de la primera temporada de American Crime Story. El rodaje está programado para comenzar en marzo para una fecha de estreno de septiembre de 2020.