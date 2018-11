Cody Fern dice que el episodio final de Apocalypse será trágico e impactante – American Horror Story

Faltan únicamente dos episodios para decirle adiós a la temporada crossover de American Horror Story más esperada de todas, Apocalypse.

Con el final a la vuelta de la esquina, el episodio pasado nos ha dejado muchas interrogantes, después de todo el anticristo, Michael Langdon, aún no tiene un plan para traer el fin de los días al mundo.

Afortudamente, Cody Fern, quien interpreta a Langdon, habló con The Wrap sobre lo que pasará en el gran final de temporada.

“Ryan está preparando una batalla de realeza… Habrá muchas sorpresas y muchos giros. Creo que el último episodio es emocionante, trágico, hermoso e impactante… Fue un episodio muy difícil de grabar emocionalmente y no puedo esperar a que el mundo lo vea”, señaló Fern.

En cuanto al destino de su personaje, al parecer aún no está muy definido. “Él no sabe cuáles son los poderes de Mallory…está tan concentrado en destruir a Cordelia… que no ve lo que está frente a él”, comentó el actor.