Colin Farrell y Andy Serkis podrían sumarse a la nueva cinta del Caballero de la Noche

Andy Serkis podría dejar el universo Marvel para sumarse al universo de DC Comics, concretamente a la nueva adaptación de Batman, donde daría vida al mayordomo de la familia Wayne, Alfred Pennyworth. Así lo ha dado a conocer The Wrap.

El actor conocido por sus diversos trabajos de motion-capture que se pueden ver en la trilogía de Lord of the Rings o en la más reciente de Planet of the Apes está en pláticas con Warner Bros. Pictures y el equipo creativo de The Batman de Matt Reeves para poder compartir crédito en pantalla con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano y el reciente confirmado Jeffrey Wright.

De confirmarse la participación de Serkis, se sumaría a la lista de actores Michael Caine, Jeremy Irons, Michael Gough, Sean Pertwee y más recientemente Jack Bannon, quienes han encarnado al personaje en cine y televisión a lo largo de los últimos 30 años.