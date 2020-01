Comenzó la producción de la nueva película original de Disney+

Boston es la ciudad elegida para la próxima producción mágica de Disney.

Protagonizada por Isla Fisher (Wedding Crashers) y Jillian Bell (Rough Night), la película también cuenta con Jane Curtin (Saturday Night Live), Jillian Shea Spaeder (Walk The Prank), Willa Skye (Lazy Susan), Mary Elizabeth Ellis (It’s Always Sunny en Filadelfia), Santiago Cabrera (Star Trek: Picard), Artemis Pebdani (Scandal), Utkarsh Ambudkar (Mulan), Stephnie Weir (Crazy Ex-Girlfriend), June Squibb (Nebraska) y Carlease Burke (Child’s Play) en su reparto.

Ambientada en Navidad, Godmothered es una comedia sobre Eleanor, una joven hada madrina en formación que, al enterarse de que su profesión se enfrenta a la extinción, decide mostrarle al mundo que las personas todavía necesitan de ellas. Al encontrar una carta extraviada de una niña de 12 años angustiada, Eleanor la rastrea y descubre que la niña, Mackenzie, ahora es una madre soltera de 40 años que trabaja en una estación de noticias en Boston. Habiendo perdido a su esposo varios años antes, ha renunciado a la idea de un final feliz, pero esta hada madrina está decidida a cambiar su vida, le guste o no.

La película está dirigida por Sharon Maguire (Bridget Jones’s Diary ), y el guión es de Kari Granlund (Lady and the Tramp) y Melissa K. Stack (The Other Woman). El film está producido por Justin Springer (Dumbo), Ivan Reitman (Ghostbusters), Tom Pollock (Ghostbusters: Afterlife), Amie Karp (Ghostbusters: Afterlife ) y Diane L. Sabatini (Lady and the Tramp).