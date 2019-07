Comic-Con 2019: Amazon presenta nuevos adelantos de su serie de fantasía – Carnival Row

Durante el panel de Carnival Row en San Diego Comic-Con 2019, se lanzaron dos nuevos videos que nos presentan el pasado de los protagonistas: Rycroft, un detective humano, y Vignette, un hada.

En el evento estuvieron presentes los actores Orlando Bloom, Cara Delevingne, David Gyasi y Tamzin Merchant, quienes hablaron un poco de sus personajes y del mundo de la serie.

Bloom, como todo un conocedor del género, gracias a su participación en The Lord Of The Rings, expresó que nunca había visto un mundo como el de la serie, pues le sorprendieron los detalles y la riqueza de los personajes.

El productor ejecutivo Marc Guggenheim también estuvo presente en al panel y explicó que el mundo de Carnival Row plantea una discusión sobre el racismo, el sexismo, el clasismo y el espiritismo, por lo que es una serie muy estratificada y compleja.

La serie se sitúa en un mundo victoriano poblado de humanos y criaturas mágicas, y sigue al humano Rycroft Philostrate (Bloom) y a la hada Vignette Stonemoss (Delevingne), quienes se enamoran a pesar del enfrentamiento que hay entre sus especies.

¡Checa abajo los avances!