Comic-Con 2019: ¿Cómo será la adaptación de Gatchaman por los hermanos Russo?

Una de las grandes sorpresas para los fans del anime y manga durante el panel de los hermanos Joe y Anthony Russo (Avengers: Endgame) fue el inesperado anuncio de una adaptación de Gatchaman (anime conocido en EUA como Battle of the Planets y en América Latina como Fuerza G).

Ahora bien, cuando se quiso ahondar en detalles con los Russo sobre el formato de este proyecto –presumiblemente para cine y no como serie de TV–, los hermanos cineastas no aclararon si se tratará de una adaptación live-action o animada, aunque dieron una pista: aún no saben si dirigirán, pero si deciden hacerlo, será con actores reales y no una animación.

Fuerza G: Guardianes del espacio fue de gran éxito cuando se estrenó en Japón en 1972 y en América Latina la vimos hasta el año 1988 (incluso pueden ver la fiebre de este anime en el documental de Parchis en Netflix, pues ellos hicieron un song cover de la serie en España), con el asombroso doblaje de Israel Magaña, José Luis Orozco y Arturo Casanova.