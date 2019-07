Comic-Con 2019: Fecha de estreno y tráiler de la cuarta temporada – The Expanse

¡Abrochen sus cinturones porque la Rocinante está a punto de partir al espacio!

Durante el panel de The Expanse en San Diego Comic-Con 2019, se develó el primer tráiler oficial de la cuarta temporada y se anunció que debutará todos los episodios el próximo 13 de diciembre a través de Amazon Prime Video.

Recordemos que después de ser cancelada por SYFY, Amazon salió a su rescate y la renovó, dejando muy contentos a los fans de esta ópera espacial.

La nueva temporada está basada en “Cibola Burn”, el cuarto libro de la saga escrita por escrita por James S.A. Corey y seguirá a la tripulación de la nave Rocinante en un nuevo planeta, donde se verán atrapados en un conflicto entre una corporación minera de la Tierra y los desesperados colonos del Cinturón a medida que surgen nuevas amenazas mortales de la protomolécula.

Al elenco se suman los actores Lyndie Greenwood (Sleepy Hollow), Rosa Gilmore (The Other Two), Keon Alexander (Tyrant) y Jess Salgueiro (Saving Hope).

¡Checa abajo el video!