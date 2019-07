Comic-Con 2019: Habrá más personajes LGBTQ+, además de Valkyrie

Una de las grandes sorpresas durante el panel de Marvel Studios en el Hall H de la reciente Comic-Con en San Diego fue la confirmación de la secuela Thor: Love and Thunder, así como su primer personaje principal (superheroína) lesbiana.

El personaje interpretado por Tessa Thompson sería el primer protagónico LGTB en el MCU. Pero… ¿será el último?

Cuando se le preguntó a Kevin Feige (al concluir el panel) si la orientación sexual de Valkyrie afectaría la trama de Thor 4, el productor contestó y complementó:

“La respuesta es sí. Cómo impacta a la historia estará por verse. Pero ese nivel de representación lo verás en todas nuestras películas, no sólo en Thor 4“.

Adicionalmente, Feige ya habría confirmado sobre otro personaje LGTB en The Eternals, aunque en este caso no se ha aclarado quién sería. En todo caso y curiosamente, conoceremos a dicho personaje antes, pues Thor: Love and Thunder se estrenará el 5 de noviembre de 2021, mientras que The Eternals llegará a salas de cine un año antes, el 6 de noviembre de 2020.