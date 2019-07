Comic-Con 2019: ¿será Data el androide que se reencontrará con Jean-Luc? – Star Trek: Picard

1 .

Recordemos que en Némesis, la ultima película Star Trek con el elenco de la serie The Next Generation, Data entrega la vida por su capitán, no sin antes transferir sus memorias al androide B4, el cual lucía idéntico a él pero no era un modelo tan avanzado. Al final del filme, todo indica que las memorias de Data permanecen en el androide, aunque no queda claro si volvería a ser el mismo.