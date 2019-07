Comic-Con 2019: Todo lo que necesitas saber sobre la Fase 4 del MCU

Kevin Feige y todo su elenco visitaron San Diego e hicieron explotar las redes sociales con los anuncios de películas, series, reparto, fechas de estreno y mucho más. Aquí repasamos cada uno de ellos. Tengan en cuenta que los títulos para América Latina aún no han sido confirmados y que cuando aquí nos referimos al otoño, verano o primavera, es de acuerdo al calendario de Estados Unidos. Ahora si, vamos con todo:

Series

1 . The Falcon and The Winter Soldier

Empecemos por la pantalla chica, donde Kevin Feige y compañía anunciaron varios detalles sobre los próximos estrenos en Disney+. The Falcon and The Winter Soldier se estrenará en el otoño de 2020. La serie tendrá a Daniel Brühl como Zemo, quien usará la máscara característica que el personaje porta en los cómics. Mostraron un trailer exclusivo y presentaron el logo.

2 . Wandavision

En la primavera de 2021 debutará el programa protagonizado por Vision y Scarlet Witch. El show se situará después de Endgame, así que (suponemos) revivirán al personaje de Paul Bettany o, en realidad, nos enteraremos que nunca murió. En la serie también aparecerá Monica Rambeau, quien será interpretada por Tiana Paris.

3 . Loki

Con un nuevo y muy extraño logo presentaron a la serie, y explicaron que la escena de Endgame donde Loki roba el Teseracto será el inicio de esta historia. La fecha de lanzamiento será en la primavera de 2021 en Disney+.

4 . What if…?

Tendrá su debut en el verano de 2021 en la nueva plataforma de Disney y confirmaron que Jeffrey Wright será la voz de The Watcher en esta serie animada. Además, también confirmaron que muchas de las voces de los actores que pasaron por el MCU estarán presentes, entre ellos, Josh Brolin (Thanos). Para saber un poco más de esta saga de cómics, visitá este artículo donde te contamos algunas de las mejores historias

5 . Hawkeye

Una de las novedades más fuertes fue el anuncio de este show protagonizado por Clint Barton y Kate Bishop donde le daremos un vistazo más profundo al Ronin que fue presentado en Endgame. Su lanzamiento será en el otoño de 2021.

Películas

1 . Eternals

La película llegará el 6 de noviembre de 2020. Chloe Zhao será la directora y el elenco tendrá a Richard Madden como Ikaris, Angelina Jolie será Thena y Gong Li interpretará a Gilgamesh. Además, también participarán Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh y Don Lee. Hace un par de días escribimos un artículo con todo lo que tenes que saber sobre este cómic, así que podes pasar a visitarlo.

2 . Shang-Chi: And the Legend of the Ten Rings

El lanzamiento será el 12 de febrero de 2021. La película tendrá a Simu Liu como protagonista y The Mandarin será el villano principal interpretado por Tony Leung. La actriz conocida como Awkwafina también participará de la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton. Este es el nuevo logo:

3 . Doctor Strange in the Multiverse of Madness

El film fue anunciado por su director Scott Derrickson, como la primera cinta de terror del MCU a pesar de seguir siendo PG-13, eso si fue algo bastante raro. Su lanzamiento será el 7 de mayo de 2021 y estará íntimamente conectada con los hechos que ocurran en Wandavision, ya que Scarlet Witch también aparecerá aquí.

4 . Thor: Love and Thunder

En noviembre de 2021 será la cuarta película de Chris Hemsworth y compañía dirigida por Taika Waititi. La cinta estará basada en la historia de Jason Aarons de Mighty Thor, con Natalie Portman como la nueva Thor (si, así como leen). Valkyrie (Tessa Yhompson) también participará y probablemente se revele como la primera heroína LGBTQ+ del MCU.

5 . Black Widow

Según el trailer exclusivo que mostraron, la cinta indaga en el pasado de Natasha y la relación con su hermana Yelena, quien será interpretada por Florence Pugh. El estreno será el 1 de mayo de 2020. David Harbour, quien se subió al escenario con una remera del Capitán América, será Alexi. Además, tendremos a Taskmaster como el antagonista principal y nos mostrarán lo que sucedió en Budapest, una historia que Nat y Barton mencionaron varias veces en las películas. También participarán O-T Fagbenle, Rachel Weisz y será dirigida por Cate Shortland.

6 . Blade

La bomba más grande de la noche. Marvel hará un reboot del legendario cazador de vampiros, pero no tendrá a Wesley Snipes, sino que Mahershala Alí será el protagonista. Sólo presentaron el logo y el protagonista, no anunciaron más detalles sobre esto.

Proyectos

Además de todos esos anuncios, Kevin Feige también dijo que están trabajando en una nueva película de Los Cuatro Fantásticos, aunque ni siquiera presentó su logo. Feige dijo que le quiere dar a este proyecto la importancia que merece ya que fue el primer cómic de Stan Lee. Además, X-Men, New Mutants, Captain Marvel 2, Guardians 3 y Black Panther 2 también están en desarrollo, aunque no hay más detalles sobre eso.