¡Buenas noticias para los fans del terror!

Creepshow ha lanzado su primer tráiler oficial el día de hoy durante la San Diego Comic-Con 2019 y, además, ha revelado que debutará el 26 de septiembre con episodios semanales a través de la plataforma Shudder.

El primer episodio presentará dos historias: “Gray Matter” de Stephen King, la cual estará protagonizada por Giancarlo Esposito (Better Call Saul) y Tobin Bell (Saw); y “House of the Head”, escrita por Josh Malerman (Bird Box) y dirigida por John Harrison (Tales from the Crypt).

El resto del elenco incluye a Adrienne Barbeau, Jeffrey Combs, Bruce Davison, DJ Qualls, David Arquette, Tricia Helfer y Dana Gould.

Greg Nicotero (The Walking Dead) sirve como showrunner de la serie que contará con diferentes aclamados escritores y directores de terror tales como Joe Hill, John Esposito, Bruce Jones, entre otros.

Esta serie de antología está basada en le película del mismo nombre de 1982, escrita por Stephen King y dirigida por George A. Romero.

¡Checa abajo el video!