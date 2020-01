Comienza la búsqueda de los protagonistas Targaryen – House of the Dragon

¡Buenas noticias para los fans de Game Of Thrones!

El sitio Knight Edge Media reportó que el casting para encontrar a los protagonistas del spin-off House of the Dragon ya ha comenzado.

La noticia además ha revelado quiénes serán los miembros de la familia Targaryen que veamos en la historia.

La serie estará establecida 300 años antes de los eventos de la Rebelión de Robert Baratheon y, de acuerdo con esta nueva información, seguirá a los hermanos Aegon, Visenya y Rhaenys Targaryen mientas ascienden al poder y se convierten en la dinastía que gobernó todos los Siete Reinos.

Por supuesto, este reporte no es oficial ni ha sido confirmado por HBO, pero no dudamos que en las siguientes semanas salga más información al respecto.

Basada en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin, House of the Dragon contará con el escritor Ryan Condal (Colony) y el director Miguel Sapochnik (Game of Thrones) como showrunners y se espera que se estrene en algún punto de 2022.

A continuación te dejamos con las descripciones completas de los personajes que busca el casting:

Aegon Targaryen. 20 años. Hombre caucásico. Se casó con sus dos hermanas Visenya y Rhaenys. Introvertido, tranquilo, piadoso. Duro con aquellos que lo desafían. Monta el dragón Balerion.

Visenya Targaryen. 20 años. Mujer caucásica. Hermana mayor y esposa del rey Aegon Targaryen. Voluptuosa, severa, seria e implacable. Monta el dragón Vhagar.

Rhaenys Targaryen. 20 años. Mujer caucásica. La hermana menor del rey Aegon Targaryen. De buen corazón, elegante, juguetona, curiosa, impulsiva, y muy imaginativa. Monta el dragón Meraxes.